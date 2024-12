Fiorentina-Empoli, Palladino: "Dispiace lasciare la competizione. Non cerco alibi"

E' un Raffaele Palladino amareggiato, quello che si è presentato nell pancia del Franchi al termine della sfida persa contro l'Empoli, che di fatto costa l'eliminazione agli ottavi dei finale di Coppa Italia. Questa l'analisi del tecnico:

"Quando succedono cose emotivamente importante è ovvio che ci sia un contraccolpo. Abbiamo passato tre giorni difficili, qualcosa ci ha lasciato l'episodio di Edoardo, tant'è che nel primo tempo siamo stati irriconoscibili ma questo non deve rappresenta un alibi. Dispiace lasciare la competizione. I cambi ci hanno dato energia e un valore aggiunto, rifarei le stesse scelte. Il secondo gol lo abbiamo regalato noi con scelte scellarate, dovevano essere più attenti dopo averla ribaltata.

Gli episodi talvolta decidono le gare. a differenza dei nostri avversari siamo stati meno cinici, abbiamo creato tanto e non è un caso che il loro portiere sia stato il migliore in campo".

Il ragazzo ha cambiato reparto, non è più in terapia intensiva. Sta recuperando e siamo contenti, la situazione sembra essere sotto controllo. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui, il peggio è ormai è alle spalle. Mando un abbraccio a lui e alla famiglia".