Continua la ricerca incessante per il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione; i giallorossi, dopo gli esoneri di Juric e De Rossi, a meno di clamorosi cambi di scena continueranno sino al termine dell'annata con Claudio Ranieri.

C'è comunque l'esigenza di trovare al più presto possibile un nome per il ruolo di tecnico, per non farsi trovare impreparati e cambiare il trend della stagione attuale, che sembra essere solo fallimentare.

Claudio Ranieri (ph. Image Sport)

Roma, chi sarà il nuovo allenatore?

Negli ultimi giorni si era fatto vivo il nome di un allenatore italiano da qualche mese ormai rimasto “svincolato”, ovvero Massimiliano Allegri, che rappresenterebbe per la Roma una figura solida da cui ripartire.

Lo stesso Ranieri ha scherzato in conferenza stampa, affermando che farebbe di tutto per il bene della sua Roma e per fare arrivare nella capitale un bravissimo allenatore, e questa sua dichiarazione troverebbe riscontro nella figura del tecnico ex Juventus.

Allegri Juventus

Suggestione Ancelotti per la Roma

Leggermente più defilato ma comunque abbastanza quotato, è presente il figlio di Carlo Ancelotti, Davide. Da anni il figlio fa ormai parte dello staff tecnico del padre, e l'ha sempre accompagnato in ogni sua avventura.

Di certo non possiede il palmares di Carlo, ma nonostante la giovane età ha sicuramente già tanta esperienza alle spalle, e potrebbe essere lui il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione.

LEGGI ANCHE: Roma, Dybala-Galatasaray: il calciatore prende tempo, le ultime