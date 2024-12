Sirene inglesi per un giocatore dell'Inter: si valuta la sua cessione

Il mercato di gennaio sta per entrare nel vivo. Durante questa finestra, ogni squadra cercherà di limare le carenze della propria rosa e, se in serie A si punta a spendere il meno possibile, in Premier ci sono squadre che, come sempre, puntano cifre che qui da noi sono considerate folli per un giocatore.

Sirene inglesi per Bisseck

Uno dei giocatori finiti nel mirino delle squadre di Premier è il difensore dell'Inter Bisseck. Su di lui si sono fiondate subito West Ham e Tottenham che, secondo quanto riporta il sito Calciomercato.com, hanno mandato emissari per vedere Inter-Parma e per valutare da vicino il giocatore.