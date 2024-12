Negli ultimi giorni si è intensificato nuovamente il tormentone di mercato intorno a Paulo Dybala, leader tecnico della Roma. L'agente della Joya, Carlos Novel, infatti ha lasciato Istanbul per tornare in Spagna, a casa. Questo, come sottolinea Calciomercato.com, è il momento delle riflessioni, anche perché si legge che Paulo non ha ancora deciso di lasciare la capitale.

L'offerta del Galatasaray è lì sul tavolo, ma dovrebbe essere presa in esame solo a partire dalla prossima settimana. Lo stesso sito segnala come la Roma abbia aperto alla cessione di Dybala.

Dybala, le ultime

I Friedkin desidererebbero liberarsi di un ingaggio troppo pesante (8 milioni netti l'anno) e di un contratto che si rinnoverebbe automaticamente tra sette partite. Tuttavia il messaggio per il Galatasaray è chiaro: servono 5 milioni per lasciar partire Dybala, la Roma ha fissato il prezzo.

Dybala Roma

L'offerta del Galatasaray e il sogno del giocatore

Il club turco avrebbe offerto a Dybala un contratto biennale da 10 milioni di euro oltre alla possibilità di giocare al fianco di Victor Osimhen. Una proposta importantissimi in termini economici, anche se il sogno della Joya sarebbe quello di un ritorno in Argentina, al Boca Juniors. Per questo riflette ancora con il Gala e sogna appunto il Boca.

