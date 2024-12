Per questa 16esima giornata ci sarà un posticipo molto interessante di lunedì sera, quello a San Siro fra l'Inter di Simone Inzaghi e il Como di Cesc Fabregas. Entrambe le squadre arrivano a questa partita con slancio, avendo vinto l'ultima sfida di campionato.

Specialmente il Como che ha inflitto una pesante sconfitta alla Roma di Ranieri, e sogna di fare punti anche contro un Inter che nell'ultimo turno ne ha rifilati sei alla Lazio all'Olimpico.

Inter-Como è anche un incrocio di mercato: ecco perché

L'osservato speciale per quanto riguarda il calciomercato del posticipo sarà senza ombra di dubbio l'argentino Nico Paz, che i lombardi hanno prelevato dal Real Madrid questa estata e che ben ha figurato con la casacca dei lariani in questo inizio di stagione.

Di conseguenza, ha attirato su di sé l'attenzione di parecchi club importanti, fra cui l'Inter: ai nerazzurri manca oggettivamente un vero numero 10 che possa risolvere le partite con le sue giocate individuali, e Nico Paz sembra possedere esattamente queste caratteristiche.

Inter, Zanetti decisivo nella trattativa

Un indizio di mercato relativo a questo interessamento dei nerazzurri, sta nella presenza del vice presidente dell'Inter Javier Zanetti in tribuna al Sinigaglia durante l'ultima partita contro la Roma. L'argentino si trovava a Como per appunto visionare il talento ex Real Madrid.

Inoltre, il “Pupi” ha un rapporto stretto con il padre di Nico Paz, Pablo, con cui ha vissuto l'esperienza del Mondiale del 1998 con l'Argentina. I tre si sono anche incontrati qualche settimana fa ad un evento organizzato dalla bandiera nerazzurra a Milano.

