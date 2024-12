La breve sosta natalizia permette ai giocatori di rifiatare dalle fatiche della prima parte di campionato ma anche agli addetti ai lavori di tirare le somme di quanto visto finora. In tal senso, le statistiche sono un ottimo strumento che consente di visualizzare la realtà attraverso dati tangibili ed inconfutabili.

I numeri parlano chiaro

Se si consultano i dati della piattaforma Kickest è impossibile non constatare la dominanza di uno dei giocatori più talentuosi della Serie A: Nico Paz. L'argentino infatti, si contraddistingue come miglior centrocampista del campionato in moltissimi fondamentali.

Nico Paz (ph. Image Sport)

L'ex Real Madrid è il primo tra i centrocampisti, se non si conta Dennis Man come interprete del ruolo, per produzione di passaggi chiave a partita. Paz è nuovamente in cima alla lista per quanto riguarda sia la statistica dei dribbling tentati che quella dei dribbling riusciti.

Il classe 2004 risulta poi essere di nuovo il miglior centrocampista della Serie A per quanto concerne i tiri tentati ed i tiri nello specchio, a dimostrazione di un'attitudine da leader vero e proprio che vuole trascinare la propria squadra alla vittoria.

Gli occhi delle big su di lui

I primi quattro mesi in Italia hanno certificato come l'argentino sia una perla rara del calcio, uno di quei talenti in grado di spostare gli equilibri di una squadra. Fabregas ed il Como per ora se lo tengono stretto, ma la clausola di recompra di cui gode il Real Madrid difficilmente non sarà esercitata.

Nico Paz e Marten De Roon (ph. Image Sport)

I blancos possono infatti, pagando una cifra di circa 12 milioni di euro, far tornare alla base Nico Paz, per poi tenerlo in rosa o più presumibilmente venderlo al miglior offerente. L'abbondanza di campioni del Real potrebbe infatti portare le merengues a privarsi delle prestazioni dell'argentino e ricavare una grossa somma della sua cessione.

Giuseppe Marotta (ph. Image Sport)

In Italia, la squadra che sembrerebbe essersi mossa a sondare per prima la disponibilità di Paz è l'Inter, che vede nell'argentino il giocatore ideale su cui puntare. Il giovane ex Tenerife piace tanto a Zanetti, Inzaghi e Marotta, che sta studiando una soluzione per accaparrarsi il miglior centrocampista della Serie A.

