I colpi a costo zero costituiscono l'occasione per le società di accaparrarsi grandi giocatori senza dover spendere grossi esborsi economici per il prezzo del cartellino. L'estate del 2025, in tal senso, è pronta a regalare grandi sorprese, con giocatori di livello mondiale che sono prossimi alla scadenza contrattuale.

I nomi più altisonanti

Il calciatore con il valore di mercato più alto è sicuramente Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool che, corteggiato dal Real Madrid, deve ancora decidere cosa fare del proprio futuro. In casa reds vi sono anche i grandi nomi di Salah e Van Dijk, pronti a scatenare aste internazionali su di loro.

Per quanto riguarda la Premier League, un altro top player in scadenza è Kevin De Bruyne, anche lui corteggiato da mezza europa e non solo. In Bundesliga il Bayern deve invece fare i conti con le prossime scadenze di tre pilastri come Kimmich, Sanè e Davies, che ormai sembra essere promesso sposo a costo zero del Real Madrid.

Ancora loro

Tra i nomi di giocatori che potranno liberarsi a zero ci sono due che non passano mai di moda: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due fenomeni del calcio non sembrano essere intenzionati ad appendere gli scarpini al chiodo e, per quanto le probabilità che possano rinnovare i propri contratti in scadenza nel 2025 siano alte, rappresenterebbero sicuramente due enormi opportunità per le squadre di tutto il mondo.

In Italia

Per quanto riguarda il nostro campionato, i nomi più blasonati che al momento vedono il proprio contratto in scadenza sono Meret, Anguissa e Dybala. Tra gli altri, ci sono anche Zalewski e Pasalic e Kolasinac che da giugno saranno tesserabili a zero.

