Clamoroso Fiorentina, Palladino dà le dimissioni: società al lavoro per convincerlo a restare

Una clamorosa notizia scuote l'ambiente viola nel primo pomeriggio: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso da tecnico della Fiorentina.

Addio nonostante il rinnovo fino al 2027

Anche se la società non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito, il tecnico campano, attraverso il suo entourage, ha fatto trapelare la decisione di lasciare dopo solo un anno, sebbene in ballo ci sia un contratto da poco rinnovato fino al 2027. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la decisione di fatto ha spiazzato il ds Daniele Pradè, il quale sta provando a ricucire lo strappo e convincere Palladino al dietrofront.

Raffaele Palladino (ph. Image Sport)

Critiche subite o corteggiamento di una big?

Ricordiamo che nelle ultime settimane, complici i risultati altalenanti e la cocente eliminazione dalla Conference League, a Firenze era scattata una dura contestazione nei confronti proprio dell'ex Monza, ritenuto il principale responsabile di una stagione partita con ben altre aspettative. Che siano proprio le critiche subite e mai digerite dal tecnico la causa di queste dimissioni? O dietro c'è l'interesse di un top club? A Raffaele Palladino l'ardua sentenza.

