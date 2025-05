Inter, è fatta per Luis Henrique: all'OM 25 milioni di euro

Tutto fatto per il trasferimento dell'ala brasiliana Luis Henrique all'Inter. A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui Marotta e Longoria hanno trovato l'accordo sulla base di 25 milioni di euro. Si attende il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

Trattativa lunga ed estenuante

Dopo un primo anno di ambientamento all'Olimpique Marsiglia, nel quale ha dovuto relazionarsi con un calcio nettamente diverso da quello brasiliano con sole 24 presenze e 5 assist a referto, il brasiliano dà il meglio di sé sotto la gestione De Zerbi, il quale ha l'intuizione di schierarlo a destra, dove mostra un mancino delizioso e tutte le sue qualità: 35 presenze, 9 gol e 9 assist, attirando su di sé le attenzioni dei top club europei. L'Inter però era sulle sue tracce già da tempo e dopo una trattativa lunga, lunghissima, durata un'intera stagione, che ha finalmente soddisfatto tutte le parti in causa.

Simone Inzaghi Inter

Possibile Mondiale per Club?

Dopo le visite mediche e firma sul contratto quinquennale, il brasiliano potrebbe trasferirsi a Milano in tempo per unirsi alla squadra e conoscere i nuovi compagni in vista del Mondiale per Club, al via il prossimo 14 giugno negli Stati Uniti.

