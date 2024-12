Roma, senti Ghisolfi: "Dybala? Non è sul mercato ma..."

Sebbene le voci si susseguano, la Roma non sembra ancora aver preso una decisione su Paulo Dybala. Dopo le dichiarazioni di Ranieri alla vigilia del match di Coppa Italia, sull'argomento è intervenuto anche il ds giallorosso Ghisolfi, il quale non conferma e non smentisce. Queste le sue dicharazioni poco prima il fischio di inizio della sfida contro la Sampdoria:

Dybalal sul mercato ?

“No. Ho già detto che puntiamo a migliorare la rosa con due-tre innesti. Come ha detto mister Ranieri, non dobbiamo fare le cose tanto per farle. Dobbiamo essere certo che colui che arriverà apporterà miglioramenti alla squadra Per Paulo ci sono dei rumors, conosciamo il suo valore e la sua importanza all'interno del club. Non ci sono stati contatti con altri club ma se dovessero arrivare delle offerte, le ascolteremo. Al momento il ragazzo non ha manifestato la volontà di lasciare il club".

Florent Ghisolfi (ph. Image Sport)

Capitolo nuovo allenatore: italiano o straniero?

“Non faremo un annuncio in tempi brevi ma non aspetteremo sei mesi. Vogliamo essere certi di fare una buona scelta. La conoscenza del calcio italiano sarà un criterio fondamentale per il candidato".

Obiettivi stagionali

"Siamo in ritardo in campionato e sui nostri obiettivi stagionali. La Coppa Italia pertanto rappresenta un trofeo importante per noi. Mi aspetto una reazione dopo la gara di Como".

