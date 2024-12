Roma-Sampdoria 4-1, le pagelle: Dovbyk ritrovato, bene anche Baldanzi e Soulè

Dopo la pesante botta subita in quel di Como, la Roma travolge 4-1 la Sampdoria e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Milan. I giallorossi vengono trascinati dalle reti di Dobvyk (doppietta), Baldanzi e del neo entrato Shomurodov: inutile il 3-1 di Yepes per i blucerchiati, guidati ora da Semplici. Ennesima prestazione da dimenticare per la Samp. Queste le pagelle dei protagonisti:

Le pagelle della Roma

Mathew Ryan 5,5: non particolarmente impegnato questa sera. Rischia grosso al 35', quando rimette in campo un pallone che stava uscendo.

Zeki Celik 6: lo trovi ovunque quest'oggi, sia in fase difensiva che offensiva. Nel finale sfiora addirittura la rete del 5-1.

Mario Hermoso 6: la sua gara vive di anonimato tant'è che ha davvero poco da fare. Ha dalla sua il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Evan Ndicka 6: è oramai il titolare inamovibile in difesa e oggi abbiamo capito il perché. Fa sempre la cosa giusta e non è un particolare da trascurare viste le difficoltà che sta attraversando il reparto in quest'ultimo periodo.

Alexis Saelemaekers 6,5: l'infortunio di cui è stato vittima non gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra con la maglia giallorossa. Ha voglia e si vede: pronti via e assist per l'1-0 targato Dobvyk, poco dopo ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta. Siamo certi che sarà una pedina fondamentale per Claudio Ranieri nel corso della stagione.

Leandro Paredes 5,5: padrone del centrocampo. Mette la sua esperienza al servizio dei compagni, dettando tempi di uscita e di gioco. Poteva certamente fare qualcosina in più in occasione del gol subito.

Niccolò Pisilli 6: la sua vivacità gli costa un giallo dopo soli 23'. La sua prestazione ne risente tant'è che dopo un inizio incoraggiante sparisce dal campo col passare dei minuti

Angelino 6,5: un terzino con i piedi da mediano. Quando ha la palla tra i piedi si ha la sensazione che possa sempre nascere qualcosa: vedi lassi delizioso per la rete del neo entrato Shomurodov.

Tommaso Baldanzi 7: nelle gerarchie parte dietro a Dybala e Soulè, sulla sua fascia c'è concorrenza si sa ma questa sera l'ex Empoli ha lanciato un chiaro messaggio a Ranieri e compagni: sua la rete del 3-0 con un'azione personale

Nicola Zalewski 6: prestazione tutto sommato sufficiente per

Artem Dobvyk 7: due reti, contornate da una buona prestazione, quest'oggi per l'ucraino, sempre presente nel vivo del gioco. Una prova di cui aveva bisogno e che di certo fa morale per il prosieguo della stagione

Le pagelle della Sampdoria

Paolo Vismara 5; Lorenzo Venuti 5,5; Nelle Meulensteen 4,5; Stipe Vulikic 4,5; Davide Veroli 5; Ebenezer Akinsanmiro 5,5; Gerard Yepes 6; Ronaldo Vieira 5; Fabio Borini 5; Simone Leonardi 4,5; Estanis Pedroia 5; Leonardo Semplici 5.

