Per certi punti di vita, si potrebbe considerare una occasione persa il pareggio della Roma per 1-1 a San Siro contro il Milan di ieri sera, considerando l'andamento della partita; sono state tante infatti le occasioni non sfruttate da parte dei giallorossi.

Tutto sommato è un pareggio che tenendo conto degli ultimi risultati è confortante, ma c'era la vera percezione che i ragazzi di Ranieri potessero vincerla.

Ranieri Cagliari

Roma, il pareggio di San Siro fa pensare

Parlando di occasioni sprecate (non solo durante la partita di ieri), non si può non citare il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, subentrato ieri durante il secondo tempo; l'italiano purtroppo non ha dato un buon apporto alla squadra, difatti ha sprecato alcune ghiotte occasione che avrebbero potuto portare alla vittoria dei suoi.

La prestazione di ieri sera è forse la perfetta fotografia della stagione e del recente rendimento di Pellegrini con la Roma, dato che nell'ultimo anno e mezzo non ha più trovato la brillantezza dei giorni migliori.

Pellegrini Roma

Le occasioni di mercato per Pellegrini

Di conseguenza, un addio dalla capitale diventa sempre più probabile, con il centrocampista che oramai non è ben voluto dalla tifoseria di casa e sarebbe intento a cercare una nuova sistemazione.

L'Inter di Simone Inzaghi pare essere la principale interessata per l'acquisto di Pellegrini, ed anche l'ex Sassuolo sarebbe propenso per un trasferimento a Milano, magari già per il mercato di gennaio.

Simone Inzaghi Inter

