Dopo un inizio di campionato letteralmente disastroso e dopo aver raschiato il fondo della classifica, il Genoa di Patrick Vieira si è decisamente ripreso nelle ultime giornate, soprattutto in seguito all'ultima importante trasferta di Empoli vinta per 1-2.

Adesso il club rossoblù occupa il 13esimo posto in campionato, ed ha decisamente invertito il trend negativo iniziato con Gilardino, soprattutto grazie alle giocate dei singoli che hanno fatto la differenza.

Genoa, la situazione con Frendrup

Quando si parla di singoli genoani è impossibile non citare Morten Frendrup, ormai a Genova da 2 anni e pilastro fondamentale della squadra; il danese ha già giocato 17 partite, ed è sempre stato utilizzato anche nelle gestioni tecniche precedenti.

Proprio per questa ragione, il direttore sportivo Ottolini ha già comunicato all'agente del giocatore che Frendrup non si muoverà da Genova, almeno per la sessione del mercato invernale di gennaio.

Frendrup Genoa

Le squadre interessate a Frendrup

Fino ad ora c'erano state alcune squadre in Serie A che avevano mostrato dell'interesse per Frendrup, fra cui Milan e Atalanta; dopo questa ultima notizia, le due squadre lombarde dovranno sicuramente virare su altri profili.

Frendrup ad oggi ha un contratto che lo lega al Genoa sino al 30 giugno 2028, e rimarrà nei rossoblù almeno sino alla prossima estate.

