Ufficiale: Coinceçao è il nuovo allenatore del Milan. Le cifre del contratto e una curiosità...

In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Milan: Sergio Coinceçao è il nuovo allenatore dei rossoneri. L'allenatore portoghese sostituisce il connazionale Fonseca, esonerato dopo il pareggio interno contro la Roma. Per il tecnico portoghese contratto fino a giugno del 2026, alle stesse cifre del suo predecessore. Così come Fonseca, però, anche Coinceçao ha la clausola di rescissione unilaterale dopo sei mesi.

Il comunicato ufficiale

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026.



Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni.

Una curiosità importante

L'avvio dell'avventura di Coinceçao sulla panchina del Milan è subito molto complicato. Infatti, nel mese di gennaio, i rossoneri dovranno giocare la supercoppa italiana contro la Juventus (3 gennaio), l'eventuale finale contro la vincente tra Inter e Atalanta (6 gennaio), i match contro Cagliari, Como e Parma, la sfida esterna contro la Juventus in campionato e le sfide in Champions contro Dinamo Zagabria e Girona. In particolare, Coinceçao ha cerchiato in rosso le date del 3 e del 18 gennaio. Infatti, l'esordio dell'allenatore portoghese sulla panchina del Milan arriva contro il figlio Francisco, esterno destro della Juventus che si sta facendo notare per le sue qualità e la sua capacità di dribbling nello stretto.