Il match di questa sera metteva di fronte le due grandi deluse del nostro campionato: Milan e Roma. I rossoneri occupavano l'ottava piazza con 26 punti, più indietro invece i capitolini al decimo posto con 19 punti. Dopo il pareggio di oggi (1-1) la classifica rimane quasi invariata, il risultato quindi serve a poco ad entrambe le compagini. Andiamo a vedere ora le pagelle del match: Dybala e Reijnders i migliori.

Le pagelle del Milan

Maignan: 6. Chiamato poco in causa, in occasione del gol della Joya è esente da colpe.

Emerson Royal: 6. Soffre meno delle ultime uscite, attento e disciplinato. Prova sufficiente.

Gabbia: 5.5. Stavolta non convince. Si perde Dybala al centro dell'area in occasione del gol dei giallorossi.

Thiaw: 6. Attento e concetrato, tiene botta colpo su colpo con Dovbyk.

Theo Hernandez: 6. Prova qualche sgasata delle sue ma va a corrente alternata. Nel complesso prova sufficiente.

Fofana: 7. Solito lavoro di taglia e cuci, ma aggiunge una progressione palla al piede poderosa che regala a Reijnders un cioccolatino da scartare.

Reijnders: 7.5. Solita garanzia. Inventa, aiuta, rifinisce e adesso segna anche. Quinto gol per lui in campionato. Centrocampista totale

Chukwueze: 6.5. Dopo le ultime prove abuliche, risponde presente con diversi spunti interessanti. Solo una prodezza di Svilar gli nega la gioia del gol. Dal 62' Abraham: 6. Ha poche occasioni per mettersi in mostra.

Terracciano: 5. Si impegna e corre molto ma non segue pedissequamente Dybala in occasione del gol. Dal 46' Bennacer: 6. Inizia a rilento perdendo due palloni pericolosi, poi aumenta i giri e impegna i guanti di Svilar.

Jimenez: 6. Qualche giocata interessante, ma non riesce a trovare il guizzo vincente.

Morata: 6. Solito lavoro in fase difensiva e nello sviluppo della manovra, ma non ha occasioni per pungere sotto porta. Dal 86' Camarda: sv.

Youssouf Fofana (ph. Image Sport)

Le pagelle della Roma

Svilar: 6.5. Non ha colpe in occasione del gol dei rossoneri e si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Angelino: 5. Ampiamente insufficiente. Non spinge come suo solito e soffre moltissimo Chukwueze.

Mancini: 6. Si fa perennemente saltare, non era nella sua miglior serata. Meglio nel secondo tempo.

Hummels: 6. Da quando sta trovando continuità sta mostrando tutto il suo valore.

Ndicka: 5.5. Meno bene del solito, disattento in fase difensiva. In occasione del gol viene lasciato troppo solo.

Saelemaekers: 6. Meglio nel primo che nel secondo tempo. Diverse giocate interessanti anche in fase difensiva, cala con il passare dei minuti. Dal 79' El Shaarawy: sv.

Konè: 6.5. Ottima prova da parte del centrocampista francese, l'ennesima. Esce all'intervallo. Dal 46' Pellegrini: 5. Impreciso, sbaglia diverse giocate anche quelle più semplici. Poteva cambiare le sorti del match, ma da pochi passi spedisce fuori.

Paredes: 6.5. Detta i tempi e mette ordine. Si rende protagonista di diverse chiusure fondamentali, ma prende un giallo evitabile.

Pisilli: 6.5. Ottima prova da parte del giovane dei giallorossi. Unica pecca l'aver gestito male un contropiede in cui poteva comodamente servire Saelemaekers anzichè tirare.

Dybala: 7. A San Siro incanta quasi sempre, oggi si ripete. Gol d'autore di destro dopo un bellissimo assist di Dovbyk. Aiuta anche in fase di sviluppo di manovra.

Dovbyk: 6. Assist spettacolare per Dybala, ma non concretizza alcune occasioni chiave. Dal 86' Shomurodov: sv.

Artem Dovbyk (ph. Image Sport)

