Sassuolo-Sampdoria, Grosso: "Vittoria che dà continuità al nostro cammino"

E' un Fabio Grosso entusiasta, e non potrebbe essere altrimenti dopo la roboante vittoria conquistata contro la Sampdoria. Il 5-1 di fatto conferma l'ottimo andamento dei suoi, come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa nel post gara:

"Abbiamo disputato una bella partita e non era affatto facile. Complimenti ai ragazzi, era importante dare continuità in campionato. Va bene così. Dobbiamo essere bravi a prescindere da ciò che fanno le nostre concorrenti. Sebbene il risultato parli di una vittoria rotonda, abbiamo commesso degli errori pesanti anche quest'oggi.

Laurientè-Berardi ritrovati, scoperta Pieragnolo

Abbiamo una grande responsabilità. Facciamo parte di una società seria e ambiziosa, tanti calciatori nella passata stagione non hanno reso al meglio ma conosco le qualità di alcuni di questi. La bravura dev'essere quella di metterla sempre in campo. Armand è tra questi, così come Edoardo. Sebbene sia giovane, sta dimostrando di poter far parte di questa squadra.

Berardi ritrovato

Domenico non lo scopriamo di certo oggi. Ha voglia di mettersi in mostra e la prestazione di oggi è la conferma. Ha fatto la storia di questo club e mi auguro che possa continuare a farlo. Cessione? Non ci penso. So di avere a disposizione un ragazzo disponibile e voglioso. Sono felice di questo suo atteggiamento.

Berardi Sassuolo

Rosa competitiva

Non sempre si può avere un percorso netto. siamo in serie B, sappiamo le insidie che questo campionato comporta. Se non dai il massimo, rischi di lasciarci le penne e la squadra fin qui mi sta dando le risposte che cercavo".

