Sassuolo-Sampdoria 5-1, le pagelle: super Berardi, Thorstvedt onnipresente

La sconfitta infrasettimanale subita contro il Milan in Coppa Italia non sembra aver scalfito più di tanto il Sassuolo, che in campionato si conferma un autentico schiacciasassi. Al Mapei i neroverdi conquistano la quinta vittoria consecutiva e la vetta del campionato: battuta 5-1 la Sampdoria. Queste le pagelle dei protagonisti

Le pagelle del Sassuolo

Horatiu Moldovan 6: continua sulla falsa riga delle ultime uscite. Poco impegnato, partita tutto sommato sufficiente per lui nonostante la rete subita

Jeremy Toljan 5,5: partita di sacrificio per lui. Il vivace Sekulov gli fa capire sin da subito che non deve abbandonare la zona di competenza tant'è che lo si vede poche volte in fase offensiva quest'oggi.

Talik Muharemovic 6: l'infortunio che lo ha tenuto fuori contro la Salernitana è ormai un lontano ricordo. Detta i tempi di uscita ai compagni con facilità disarmante tant'è che la retroguardia rischia davvero poco. Sfiora la rete ma il colpo di testa ravvicinato termina a lato.

Cas Odenthal 6,5: partita ordinata dal punto di vista difensivo, a parte la sbavatura che di fatto ha regalato il penalty del 4-1. La prestazione più che sufficiente di questa sera è impreziosita anche dalla prima rete stagionale che porta i suoi sul 2-0 al termine della prima frazione di gioco.

Edoardo Pieragnolo 7: è oramai il titolare inamovibile di questo Sassuolo: sesto gettone da titolare di fila per lui. Grosso ci ha visto lungo, il classe ‘03 anche quest’oggi è tra i migliori in campo. Sempre ben posizionato e propositivo: suo l'assist per la rete di Laurientè.

Pedro Obiang 6: ennesima prestazione maiuscola per il capitano, autentico motore del centrocampo neroverde.

Daniel Boloca 6: ordinato e sempre lucido. Il reiterato possesso palla del Sassuolo passa dai suoi piedi e lui fa sempre la cosa giusta.

Domenico Berardi 7: non il solito Berardi. Sebbene l'impegno non manchi, l'attaccante sembra risentire della mancanza di reti su azione tant'è che non sempre fa la scelta giusta, almeno nella prima frazione di gioco. Reti, ben due, che arrivano a quindici dal termine per la goia del 10 e del pubblico neroverde.

Kristian Thorstvedt 6,5: l'ammonizione subita dopo soli 9' non sembra placarne la veemenza. Sempre nel vivo del gioco, gioca talvolta da attaccante aggiuntivo tant'è che sciupa una ghiotta occasione al 12'. Onnipresente.

Armand Laurientè 7: non lo si vede praticamente per 25' ma al primo pallone toccato non sbaglia. Sua la rete dell'1-0: cecchino.

Samuele Mulattieri 5,5: ha dalla sua l'occasione nei primi minuti per sbloccare il match ma da due passi c'entra in pieno Vismara. Lotta come un dannato, giocando molto di sponda per i compagni ma cala vistosamente col passare dei minuti. 61' Nicholas Pierini 7: neanche il tempo di entrare in campo che Berardi gli recapita un pallone interessantissimo, lui si fa trovare pronto e realizza la rete del 3-0.

Fabio Grosso 6,5: la cocente sconfitta subita in Coppa Italia contro il Milan non scalfisce quelle che sono le sue convinzioni e i dettami tattici. I suoi uomini dimostrano di essere pienamente focalizzati sull'obiettivo e la prestazione di oggi è la prova tangibile dell'ottimo lavoro svolto dal tecnico.

Le pagelle della Sampdoria

Paolo Vismara 5: a inizio gara ha il suo bel da fare per evitare il peggio. Se la Samp non affonda, il merito è suo. Nulla può sulle prime due reti subite ma la papera a inizio ripresa su Pierini affonda le residue speranze di rimonta dei suoi.

Nicholas Ioannou 5: serata da dimenticare. Fatica a trovare la chiave di lettura giusta tant'è che la prima rete scaturisce da una mancata marcatura su Laurientè, il quale ringrazia.

Alessandro Riccio 5,5: il voto non può che essere insufficiente. Troppi gli svarioni subiti questa sera e il classe 02 non è esente da colpe.

Alex Ferrari 5: la prova è generosa ma insufficiente. La sua gara dura solo 40', quanto basta per prendere una ammonizione. Costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio muscolare. 42' Stipe Vukilic 5: partita senza infamia e senza lode

Lorenzo Venuti 5: Pieragnolo prima, Laurientè poi lo costringono ad una partita di sofferenza.

Melle Meulensteen 5: in balìa di Obiang e Boloca, la palla la vede poco o nulla. Corre tanto ma a vuoto.

Gerard Yepes 5: poco da offrire per oggi. A sua discolpa la generosità che non manca. Non basta, quest'oggi male male.

Nikolas Sekulov 6: se non altro è l'unico che prova a creare qualcosa. decide di mettersi subito in mostra seminando il panico nella retroguardia nervorde. E' uno dei più attivi, almeno nella prima frazione di gioco.

Gennaro Tutino 5: brancola nel buio come il resto dei compagni. Non lo si vede praticamente quasi mai.

Ebenezer Akinsanmiro 4,5: se non fosse per una conclusione velenosa a metà primo tempo non ci saremmo accorti della sua presenza in campo. Impalpabile.

Antonino La Gumina 4,5: prestazione da dimenticare. Tocca pochissimi palloni, mai nel vivo del gioco. Sostituito a inizio ripresa. 55' Massimo Coda 6,5: fa certamente meglio del compagno di squadra che gli lascia il posto. Gol e un legno in poco più di mezz'ora, che gli valgono la sufficienza.

Andrea Sottil (ph. Image Sport)

Andrea Sottil 4: le voci di un possibile esonero non hanno dato quella scossa che ci si aspettava a tecnico e squadra, la quale è apparsa troppo fragile difensivamente e poco consistente in attacco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Berardi nel mirino di alcuni top club di Serie A | Ecco le squadre interessate