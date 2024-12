Il campionato continua e le squadre di alta classifica corrono. L'Inter ha vinto la sua partita, e lo stasso vale per Atalanta e Fiorentina, mentre la Juventus fa ancora fatica. Stasera toccherà a Napoli e Lazio scendere in campo per riprendere il cammino in Serie A, dopo la gara che ha visto le compagini in questione sfidarsi in Coppa Italia con esito positivo per i biancocelesti, che vorranno sicuramente fare bella figura anche al Maradona. Baroni è riuscito ad imbrigliare i partenopei all'Olimpico, aiutato anche da una formazione completamente rivoluzionata dal suo collega Conte, che oggi invece andrà in campo con i titolarissimi.

Napoli, voglia di vendetta contro la Lazio

Nella gara di coppa gli aquilotti si sono dimostrati molto più intraprendenti e cinici rispetto ai campani. Questo dipende anche dal fatto che in campo c'erano comunque quattro titolari, insieme a sei delle seconde linee, mentre i vesuviani hanno giocato dal primo minuto con undici interpreti diversi da quelli che normalmente scendono in campo. Conte voleva dare spazio a chi non ha molto minutaggio, e contemporaneamente testare il valore della sua panchina, ma è finito per consegnarsi nelle mani di una Lazio ben più pronta ed affamata, ma soprattutto più brillante.

Stasera dunque la musica sarà diversa, in quanto la voglia di rivalsa è grande, ma soprattutto perché c'è un primo posto da riprendersi, dato che l'Atalanta si è imposta a Bergamo contro il Milan, portandosi per una notte al primo posto con due punti di vantaggio proprio sul Napoli. Stasera gli azzurri potranno contare sul supporto dei propri tifosi, il che darà sicuramente una spinta in più. Per questa gara Conte non vuole rischi, e decide quindi di affidarsi alla collaudata formazione di fedelissimi, dalla porta fino all'attacco.

Kvaratskhelia Napoli

Lotta serrata per il vertice

A mettere pressione al Napoli ci sono sicuramente i risultati delle principali avversarie. Atalanta e Inter hanno entrambe già giocato e vinto, e possono quindi permettersi di seguire la partita di stasera con serenità. In caso di vittoria dei partenopei la classifica rimarrebbe sostanzialmente quella delle ultime settimane, con il Napoli a +1, i bergamaschi al secondo posto e gli uomini di Inzaghi sul gradino più basso del podio.

Se invece dovesse essere la Lazio a vincere avremmo tre squadre a pari punto fra il secondo e il quarto posto, ovvero Inter, Fiorentina e appunto la formazione di Baroni. Riuscire a vincere anche oggi, per la squadra della Capitale, significherebbe mandare un messaggio importante a tutto il campionato, e ovviamente si scatenerebbero gli entusiasmi della piazza, già parecchio contenta del lavoro svolto fin qui dal nuovo mister. Campionato che quindi non fa sconti a nessuno, con tante squadre in pochi punti e con la consapevolezza che ogni gara potrebbe essere decisiva in ottica scudetto.

Marco Baroni (ph. Image Sport)

