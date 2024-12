L'agente di Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, ha parlato a Radio Sportiva di diversi suoi assistiti, tra cui appunto l'ex portiere del Milan. L'agente ha parlato anche dello scontro di gioco spaventoso con Singo in Monaco-PSG che è costato al portiere diversi punti di sutura. Tra i vari temi toccati anche la fase di stand-by con i parigini e la possibilità di un ritorno in Italia. Di seguito le sue parole.

Le parole di Enzo Raiola sull'infortunio e lo spavento

Ero presente alla partita, era a Monaco dove risiedo. E' stato un brutto colpo vederlo in diretta. I monitor dello stadio hanno inquadrato subito il colpo in faccia, si è subito pensato a qualcosa di peggio. Fortunatamente dai controlli fatti in questi giorni e anche oggi, è andata bene… Anche l'umore di Gianluigi, la paura è stata tanta, il fallo è stato brutto perché ha sfiorato gli occhi. E' stata la paura più grande

Sul momento al PSG

Veniva dalla partita con la Francia che purtroppo non ha giocato per un problema influenzale che ha avuto due giorni prima della gara di Milano. Si è portato dietro l'influenza, poi Luis Enrique ha fatto scelte che rispettiamo. La verità è che Gianluigi si è portato dietro questa influenza, ma tutto sommato andiamo avanti. Ora ci sono ancora da definire le ultime gare di Champions, in campionato va bene e andiamo avanti

Giovanni Di Lorenzo, Gianluigi Donnarumma e Riccardo Calafiori (ph. Image Sport)

Le parole sulla fase di stand-by col PSG e sul ritorno in Italia

Fase di stand-by

Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by

Sul ritorno in Italia

Mai dire mai ad un ritorno in Italia. Non si può mai sapere, vediamo nei prossimi anni. Ora c'è tanto da fare in questa stagione, poi ci terremo aggiornati.

LEGGI ANCHE: Roma, Dybala-Galatasaray: il calciatore prende tempo, le ultime