Il campionato del Napoli di Antonio Conte procede a vele spiegate: sono 35 i punti collezionati dalla squadra dell'ex allenatore di Inter e Juventus, che già alla sua prima stagione in Campania si sta giocando i primissimi posti in Serie A.

Il Napoli ha fatto di una delle sue principali forze la difesa, perché è la squadra che ha subito meno gol in campionato assieme alla Fiorentina (11). Tuttavia, anche l'attacco dei partenopei sta brillando, con Lukaku sempre più al centro del progetto dell'italiano.

Conte Tottenham

Napoli, in uscita un attaccante

Di conseguenza, si trova sempre meno spazio per i restanti attaccanti in rosa: abbiamo già parlato dell'interessamento del Torino per Simeone, con l'argentino che ha avuto davvero poco minutaggio durante il mandato di Conte fino ad ora.

Ma anche altre pedine offensive si stanno guardando attorno: per esempio l'ex Sassuolo Giacomo Raspadori, complice anche un modulo utilizzato da Conte che non lo valorizza al 100%, potrebbe pensare ad un futuro lontano da Napoli.

Raspadori Napoli

Le squadre interessate a Raspadori

Su Raspadori ci sono Juventus e Roma, ed entrambe sembrano interessate ad intavolare una trattativa basata sullo scambio di giocatori: per quanto riguarda i bianconeri, potrebbe essere inserito l'attuale capitano Danilo, che è anche una delle prime scelte in difesa dei partenopei sul mercato.

Parlando della squadra di Ranieri invece, anche in questo caso si tratterebbe di uno scambio riguardante i capitani: difatti, Lorenzo Pellegrini non rientra attualmente tra i titolari dei giallorossi, e potrebbe accasarsi ai rivali tramite questo scambio. Il problema, in ambedue i casi, sembrerebbe essere rappresentato dall'ingaggio.

Pellegrini Roma

