L'autostima e la posizione in classifica del Milan stanno precipitando vertiginosamente: i rossoneri occupano al momento l'ottavo posto in Serie A, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Un rullino di marcia a dir poco scadente per i ragazzi di Fonseca, con l'allenatore portoghese che sembra essere il primo responsabile di quella che pare, nonostante la metà della stagione non sia ancora passata, una disfatta vera e propria.

Milan, ecco la posizione di Fonseca

Dopo il pareggio interno contro il Genoa terminato per 0-0, sarà decisiva la sfida del Bentegodi contro un Verona in fiducia, che arriva dalla vittoria in trasferta contro il Parma. La famosa “fatal Verona” sarà cruciale per Fonseca.

Già, perché in caso di sconfitta o comunque non raggiungimento dei 3 punti, il Milan non solo si vedrebbe allontanato ulteriormente dalla zona Europa della classifica, ma ancor peggio sprofonderebbe nella pancia del tabellone.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Si corre ai ripari in casa Milan: si fa il nome di Xavi

Nelle ultime ore è trapelata una notizia che se confermata, avrebbe del clamoroso: la società del Milan sembra essere entrata in contatto con l'entourage di Xavi Hernandez, ex stella del calcio ed ex allenatore del Barcellona.

L'ex numero 6 è in questo momento senza squadra dopo l'esperienza di due anni in Catalunya, e a Milano ritroverebbe uno dei suoi pupilli, ovvero Rafael Leao, che tante volte aveva provato a sottrarlo ai rossoneri per portarlo al Barca.

Xavi Hernandez (ph. Depositphotos)

LEGGI ANCHE: Milan, Theo sempre più un caso: rinnovo vicino, ma l'ultima panchina è un campanello d'allarme