La notizia dell'infortunio di Buongiorno, in casa Napoli, non è stata sicuramente positiva. Il difensore è arrivato questa estate e si è subito imposto come punto di riferimento grazie alle sue capacità fisiche, divenendo inamovibile nella formazione titolare di Conte, che lo ha fatto riposare solo un paio di volte in campionato. L'infortunio terrà il giocatore ai box fino al 2025, e gli azzurri dovranno cercare di sostituirlo nel migliore dei modi per le gare contro Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e il big match contro l'agguerrita Atalanta.

Buongiorno infortunato, le soluzioni interne

Alla luce di questa situazione Conte potrebbe decidere di dare spazio a Rafa Marin, arrivato sempre in estate dal Real Madrid. Il centrale è stato schierato solamente due volte, entrambe in Coppa Italia, e non ha rispettato le aspettative.

Si potrebbe anche pensare all'utilizzo di Juan Jesus, che ha sicuramente più esperienza, ma che, proprio come il suo compagno di squadra, non è stato molto convincente quando è stato mandato in campo. Il brasiliano potrebbe lavorare sia in una difesa a quattro, che fare il braccetto in una difesa a tre. Per lui 2 presenze in coppa e 1 in campionato.

Juan Jesus Napoli

Altra possibilità sarebbe quella di vedere uno fra Di Lorenzo ed Olivera accentrati al fianco di Rahmani. In questo caso ci sarebbe anche modo di vedere all'opera Spinazzola a sinistra, qualora Olivera facesse il centrale, o Mazzocchi a destra, qualora fosse invece Di Lorenzo ad accentrarsi. Sia l'italiano che l'uruguaiano hanno già avuto modo di giocare nel ruolo di centrale e potrebbero garantire un'intesa maggiore con gli altri compagni rispetto a Juan Jesus e Marin, in quanto parte dell'undici dei titolarissimi.

Lamine Yamal e Mathias Olivera in Barcellona-Napoli (ph. Image Sport)

Nel frattempo si guarda al mercato

E' chiaro però che con il mercato di gennaio il Napoli cercherà di piazzare un colpo che possa immediatamente permettere di rimpiazzare Buongiorno fino al suo rientro e nello stesso momento rinforzare la rosa per il continuo della stagione. Uno dei nomi che sono stati accostati ai partenopei negli scorsi giorni è quello di Danilo, difensore della Juventus, che ha però chiarito di voler rimanere a Torino.

Ci sarebbe poi un interesse per Kiwior, attualmente all'Arsenal. I Gunners però sarebbero restii a lasciar partire il giocatore già a gennaio, e questo porterebbe Manna e De Laurentiis a virare su altri profili, probabilmente escludendo almeno fino all'estate un suo arrivo a Napoli. Il giocatore avrebbe dato da tempo la sua disponibilità alla squadra campana, a patto che sia per un trasferimento a titolo definitivo.

Jakub Kiwior (ph. depositphotos)

