Non è un momento ideale della stagione del Milan; nonostante l'allegria per la festa dei 125 anni del club rossonero, la serata del sabato a San Siro contro il Genoa si è trasformata in un silenzio assordante, condito da uno scialbo 0-0.

I ragazzi di Fonseca adesso occupano l'ottavo posto in classifica, superati nell'ultimo turno di campionato anche dal Bologna e sempre più lontani non solo dalla prima piazza occupata adesso dall'Atalanta, ma anche e soprattutto dai quattro posti disponibili per la Champions League.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Milan, la squadra non va: ecco quali sono i problemi

Si può dire con tranquillità che il problema a tutti noto societario del Milan, riflette e non poco sulla squadra; tanti sono i calciatori che in questo periodo stanno rendendo meno di quello che in realtà potrebbero.

L'esempio lampante è sicuramente quello di Theo Hernandez, che nell'ultimo periodo ha notevolmente abbassato le sue prestazioni di gioco e nella recente sfida contro il Genoa, Fonseca gli ha addirittura preferito il ragazzino Jimenez.

La curva discendente di Theo: rinnovo vicino, ma in campo..

Paulo Fonseca aveva già lanciato un campanello d'allarme in seguito al match contro la Stella Rossa, affermando che se avesse dovuto, avrebbe lasciato in panchina alcuni titolari del Milan, senza nessun problema. Detto fatto, il francese e capitano del Diavolo è stato tagliato fuori.

Al di fuori del rettangolo verde però, l'agente di Theo Hernandez sembra aver quasi chiuso per il rinnovo del suo assistito con il club milanese, con il contratto che sembra prevedere un aumento almeno sino al 2027, a 5 milioni più bonus. Di seguito le parole del procuratore:

La nostra volontà è chiara ed è quella di rimanere. La panchina contro il Genoa? Non è una cosa che ci compete, rispettiamo i compagni e la decisione del mister

Leao e Theo Hernandez

