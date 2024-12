Presente all'evento del Gran Galà del Calcio 2024, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il DS della Juventus Cristiano Giuntoli. Le sue parole:

Per ora per noi questo è un anno particolare, perché ci sono tantissime assenze, ci stiamo aggrappando alle qualità di ragazzi seri ed un allenatore molto bravo, cerchiamo di stare aggrappati al gruppo di testa di questa Serie A. L'obiettivo è stare nelle prime 4, abbiamo cominciato un nuovo corso con un allenatore nuovo e un modo di fare calcio diverso, siamo anche contenti di come sta andando, nonostante le assenze