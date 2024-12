Intervenuto al Gran Galà del Calcio 2024, ossia l'evento in cui vengono premiati i migliori giocatori del campionato italiano, il telecronista e opinionista Fabio Caressa ha parlato del momento del calcio italiano.

La voce di Sky Sport ha voluto analizzare soprattutto i singoli giocatori della nostra Nazionale e compararli fra di loro, specificando chi fra questi è riuscito a fare lo step in più per diventare campione, e chi invece potrebbe farlo nei prossimi anni. Di seguito le sue parole:

Barella è un fuoriclasse. Kean è un ottimo giocatore, gli do uno scalino sopra il buon giocatore. Per essere campione deve fare quello che sta facendo, con una regolarità negli anni che ancora non ha mostrato