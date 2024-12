Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il prestigioso evento del Gran Galà del Calcio, il centrocampista juventino Teun Koopmeiners ha parlato del percorso della sua stagione fino ad ora. Le sue parole:

Sicuramente ci sono cose che vogliamo fare meglio, abbiamo fatto tanti pareggi ma non abbiamo perso. Difendiamo bene, vogliamo sicuramente fare più gol, anche io. Ma è importante che facciamo meglio come squadra, abbiamo imparato tanto. Anche ieri potevamo fare meglio, ma siamo nella strada giusta, questo è molto importante. Vogliamo sempre fare 3 punti, ho fiducia di arrivare a traguardi importanti

Voglio fare tutto per la società e i tifosi, come ho già detto in estate. Ho fiducia come ho detto di arrivare a bei momenti.