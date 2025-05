Il match tra Inter e Lazio termina con l’insoddisfazione tra le fila dei nerazzurri. Tante polemiche nate da una decisione di Chiffi che, richiamato dal VAR, assegna un calcio di rigore alla Lazio per un tocco di braccio del difensore nerazzurro Bisseck.

Decisione corretta o no? Ecco la moviola dell’episodio.

Moviola Inter-Lazio, il rigore causato da Bisseck

Questo è stato l’episodio più discusso, il tentativo di sombrero di Castellanos viene fermato da un tocco di braccio di Bisseck che prima dell’intervento aveva le braccia dietro la schiena. Ciò che ha fatto cambiare idea al direttore di gara è il movimento che porta ad allargare il braccio nel momento in cui tocca il pallone.

Graziano Cesari in diretta su Pressing si è espresso così sul caso: “La decisione dell’arbitro è corretta, Bisseck parte bene sull’intervento perché ha le braccia dietro la schiena, ma effettua un movimento in cui allarga il braccio perché si rende conto che il pallone sta per passare. Corretto l’intervento del VAR, è calcio di rigore”.

Fallo Bisseck

Gli altri casi di Inter-Lazio: manca un rigore per i nerazzurri

Cesari ha commentato anche altri episodi:

”Il presunto fallo in area di rigore di Rovella su Bisseck era rigore, il VAR non poteva intervenire, si vede chiaramente Rovella che lo spinge, Bisseck è in vantaggio”.

Trevisani replica: “A Chiffi manca personalità, Rovella non può prendere la palla, è rigore netto!”

C’era un rigore per la Lazio

Altro caso, un possibile rigore per la Lazio:

”Al 58’ manca un rigore per la Lazio, cross per Castellanos, DiMarco lo colpisce di schiena e non gli consente di toccare il pallone, era rigore.”