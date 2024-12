Il periodo complicato di Dusan Vlahovic in bianconero, condito da prestazioni deludenti e dal recente infortunio, imperversa dalle parti della Continassa. Dopo una serie di gare sottotono, in cui il serbo ha faticato ad entrare negli schemi di Thiago Motta, il caos è scoppiato quando l'ex Fiorentina è partito per la pausa delle nazionali.

Le parole di Vlahovic

Il centravanti, al termine di un match giocato con la sua Serbia, ha infatti mandato una frecciatina al tecnico bianconero, indicando come in Nazionale, dove non gli sono richiesti particolari compiti difensivi, ha più libertà di esprimere al meglio le proprie qualità.

Vlahovic ha fatto intendere come la presenza di Mitrovic al suo fianco gli permetta di correre meno per ripiegare in difesa e di conseguenza di essere più lucido in fase offensiva.

Il suo impiego con la Juventus

Queste parole sicuramente non hanno fatto piacere a Thiago Motta, che sta impiegando il serbo come unico centravanti e che richiede ad ogni suo giocatore applicazione in entrambe le fasi.

Vlahovic, che finora è stato difeso sempre a spada tratta dal proprio tecnico, rischia dunque di diventare un vero e proprio caso per la Juventus. La sua incompatibilità con il gioco di Motta è stata finora evidente: all'ex Partizan è infatti richiesto il compito di venire a prendere il pallone per aprire gli spazi ai compagni, mansione nella quale ha dimostrato più di qualche limite.

L'assenza di un vero sostituto non ha impedito a Thiago Motta di sostituirlo con giocatori che centravanti non sono, ad esempio Weah, come avvenuto clamorosamente all'intervallo della gara interna contro il Napoli.

La situazione calciomercato

Il serbo rischia di diventare il vero e proprio caso delle prossime sessioni di calciomercato per la Juventus, in quanto ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Il rischio che si ripeta la situazione vista questa estate con Federico Chiesa è molto alto, poiché l'anno prossimo Vlahovic andrà a guadagnare 12 milioni, troppi per una società che sta cercando di risanare le proprie casse.

La Juventus dovrà dunque convincere l'ex Fiorentina ad abbassarsi l'ingaggio, particolare non semplice specie per un giocatore di 24 anni. Di fronte alle difficoltà nel rinnovo e soprattutto al difficile adattamento con il gioco e le idee di Thiago Motta, il club bianconero valuterebbe sicuramente una cessione per non rischiare di perdere a zero un giocatore del valore del serbo.

