Durante i mesi di giugno e luglio si terrà a Miami la nuovissima competizione FIFA del Mondiale per club, un torneo rivoluzionario che comprende 32 squadre provenienti da tutto il globo.

Tra queste squadre figurano anche Juventus ed Inter, le uniche due rappresentanti italiane. La competizione americana ospiterà il sorteggio proprio nella capitale del Florida, con i team che sono stati divisi in 4 fasce.

Koopmeiners Juventus

Mondiale per Club, ecco come funzionano i sorteggi

Saranno presenti otto gironi da quattro squadre, per poi formare un tabellone ad eliminazione diretta formato dai primi due team dei rispettivi gironi. Inoltre, sono già stati decisi gli accoppiamenti del tabellone.

Troviamo quattro fasce, e le due italiane si trovano entrambe nella seconda fascia, per cui buone probabilità che non capitano in un girone particolarmente ostico. In particolare dovranno fare attenzione alle corazzate della prima fascia, composta da: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Le avversarie di Inter e Juve

La squadra di Simone Inzaghi è stata sorteggiata nel gruppo E, assieme a River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

Invece, la società bianconera si trova nel girone G, con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain.

Grealish Manchester City

LEGGI ANCHE: Mondiale per Club 2025, che novità: tutte le gare verranno trasmesse gratis. Ecco dove