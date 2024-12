Fino ad adesso quello del Torino è stato un campionato abbastanza anonimo, con i primissimi match che erano stati contraddistinti da una compattezza di squadra mai più vista e con il prosieguo dei mesi in cui la squadra ha perso tutto ciò che di buono aveva fatto precedentemente.

I ragazzi di Vanoli occupano attualmente l'11esima posizione, e il reparto più carente per i granata è sicuramente quello offensivo; difatti, con l'infortunio di Zapata il Torino può contare solamente su Che Adams come riferimento centrale, per cui Cairo dovrà sicuramente operarsi durante il mercato di gennaio.

Zapata Torino

Torino, ecco le carte da scoprire per l'attacco

Come testimoniato dalle statistiche, il rendimento offensivo del Torino è drasticamente calato dall'assenza del loro leader colombiano Duvan Zapata; sin dal suo infortunio, si era subito capito che bisognava trovare un rimpiazzo per gennaio in attacco.

I granata stanno seguendo al momento diverse piste, ed il più apprezzato dalla società sembra essere l'argentino del Napoli Giovanni Simeone; allo stesso tempo però è anche l'operazione più difficile da effettuare, dato che l'ex Verona è considerato da Conte come vice Lukaku per eccellenza, di conseguenza difficilmente il tecnico se ne priverà nella prossima finestra di mercato.

Simeone Napoli

Le alternative per l'attacco dei granata

Se la pista Simeone non dovesse andare in porto, il Torino potrebbe comunque puntare su altri profili di esperienza e caratura europea. Il primo è Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter che fra i nerazzurri non sta trovando spazio e che a Torino può avere l'opportunità di vivere una seconda giovinezza ed essere al centro di un progetto valido.

Il secondo è il portoghese Beto, attualmente all'Everton dove gioca con scarso minutaggio; il nodo da sciogliere per entrambi è rappresentato dall'ingaggio, soprattutto quello dell'austriaco che all'Inter percepisce 3,5 milioni all'anno.

Arnautovic

