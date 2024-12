Durante questo turno di campionato, c'è stato l'anticipo del venerdì sera che ha vista vittorioso il Torino di Vanoli per 0-1 in trasferta al castellani contro l'Empoli, grazie al gol da 50 metri di Che Adams.

E' stata una vittoria che mancava dallo scorso 25 ottobre contro il Como, mentre se parliamo di 3 punti lontano dall'Olimpico, bisogna risalire sino al 20 settembre al Bentegodi contro il Verona.

L'indomani della partita in terra toscana, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay l'attuale e contestato presidente del Torino Urbano Cairo su una possibile cessione. Le sue parole:

A settembre 2025 farei 20 anni. Non voglio vendere il Toro, sono molto legato per la passione. Poi ho detto che se qualcuno più ricco o più bravo di me arrivasse con la voglia di fare meglio, io sarei disponibile a vendere. Solo una volta ho messo in vendita il club, in Serie B, ma non arrivò nessuno. Non voglio rimanere a tutti i costi, ma al momento non è venuto nessuno. La Red Bull? È una storia totalmente inventata