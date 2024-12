Gli infortuni in casa Juventus sono sempre più un tema: la stagione è iniziata con i gravi problemi fisici di Bremer e Cabal, che rimarranno ai box per l'intera annata. Questi due infortuni, uniti ad altri più lievi ma allo stesso tempo fastidiosi, hanno in qualche modo rallentato il percorso della squadra di Thiago Motta.

Basti pensare all'ultimo giocatore che ha fatto visita al J Medical, ovvero Timothy Weah, riducendo il numero di giocatori disponibili a 15. Nonostante questo, i bianconeri guardano già al mercato di gennaio in ottica uscita, con un giocatore che presto potrebbe abbandonare Vinovo.

Juventus, il punto sul mercato in uscita

Difatti il giocatore in questione è il brasiliano Arthur Melo, arrivato a Torino nell'estate del 2020 in uno scambio con Pjanic con il Barcellona. L'ex blaugrana non è mai stato un beniamino per i tifosi della Vecchia Signora.

Oltre ad una parantesi di prestito con la Fiorentina di Italiano, Arthur non ha certamente espresso il suo miglior calcio in Italia, motivo per cui adesso all'età di 28 anni la Juventus vorrebbe venderlo, anche e soprattutto per non perderlo a zero.

Le pretendenti per Arthur

Ci sono tre squadre estere che nelle ultime ore sembrano aver mostrato un interessamento per il brasiliano della Juve, e sono Valencia, Betis Siviglia e Villareal, tutti club militanti nella Liga spagnola.

Si tratterebbe comunque di una operazione di prestito con diritto di riscatto fissato a giugno per le tre società, probabilmente fissato a 10 milioni di euro. Contatti dunque in corso per il DS Cristiano Giuntoli.

