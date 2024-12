Dopo la vittoria sofferta contro la Stella Rossa e le parole di Fonseca nel post gara il Milan torna in campo contro il solido Genoa di Vieira e non va oltre il pari. Uno scialbo zero a zero che serve a poco ai rossoneri, sempre più lontani dalle posizioni di vertice e adesso anche superati dal Bologna di Italiano.

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca contro il Genoa ha analizzato la partita di oggi ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole raccolte da Milan News.

Le parole di Fonseca sulla partita

Penso che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, i giocatori hanno avuto la voglia di vincere, hanno giocato da squadra ed è solo mancato il gol. E ovviamente è mancata la qualità nelle ultime decisioni, per tutto il tempo che eravamo nell'area avversaria. Abbiamo fatto credo 22 tiri, è mancato il gol

Su convinzione e cattiveria

Oggi la squadra ha voluto vincere la partita, siamo stati aggressivi senza palla e siamo arrivati tante volte vicino all'area del Genoa. Penso che non sia una questione di fiducia ma di scelte

Leao in gol con la Stella Rossa

Le parole di Fonseca sulla mancanza di un vero centravanti

Penso che abbiamo dei buoni attraccanti. Abraham ha avuto una contusione, Alvaro non si è allenato tutta la settimana. Penso che a volte si parla di attaccanti, ma anche il nostro gioco ha mancato di qualità nei cross, nel tiro, nell'assist. Ma ho fiducia totale nei nostri attaccanti

Sulla contestazione dei tifosi

È normale, succede questo. Volevamo tanto vincere per i nostri tifosi ma sento che loro sono sempre stati con la squadra. E penso che tutti noi possiamo riconoscere che la squadra ha dato tutto per vincere, chiaramente non siamo soddisfatti del risultato e capisco la delusione dei tifosi

