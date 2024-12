Dopo la vittoria sofferta contro la Stella Rossa e le parole di Fonseca nel post gara il Milan torna in campo contro il solido Genoa di Vieira e non va oltre il pari. Uno scialbo zero a zero che serve a poco ai rossoneri, sempre più lontani dalle posizioni di vertice e adesso anche superati dal Bologna di Italiano. Andiamo a vedere le pagelle del match, steccano Chukwueze e Abraham, Jimenez il migliore

Le pagelle del Milan

Maignan: 6. Non corre reali pericoli

Emerson Royal: 6. In crescita, prova sufficiente. Discreto in entrambe le fasi

Thiaw: 5.5. Pasticcia un po' in impostazione, perde un pallone che poteva diventare sanguinoso.

Gabbia: 6.5. Ottima prova del centrale che non subisce mai. Attento e concentrato.

Jimenez: 6.5. Tra i migliori del Milan, qualche ottimo spunto in fase offensiva.

Fofana: 6. Solito taglia e cuci. Ordinato.

Reijnders: 6.5. Sbaglia qualcosina rispetto al solito ma è tra i più pericolosi dei rossoneri. Serve un cioccolatino a Morata che si stampa sulla traversa

Chukwueze: 5. L'ex Villarreal stecca ancora, prova qualche spunto ma è disordinato e spesso impreciso. Dal 76' Okafor: sv.

Liberali:5.5. Qualche buona iniziativa ma non basta a strappare la sufficienza. Dal 62'Camarda: 5.5. Sbaglia qualche stop e giocata di troppo

Leao: 5.5. Si muove parecchio, prova a scardinare la difesa del Genoa ma viene spesso raddoppiato.

Abraham: 5. Completamente isolato, pochi palloni per lui. Non bene. Dal 46' Morata 5.5: dà sicuramente un'altra verve, ma si divora un gol fatto.

Alvaro Morata (ph. Image Sport)

Le pagelle del Genoa

Leali:6. Sempre attento quelle volte che viene chiamato in causa.

Vogliacco: 5.5. Prova insufficiente per lui, va un po' in apprensione sulle sortite avversarie. Dal 46'Sabelli: 6. Meglio del compagno, prova sufficiente ma senza acuti

Bani: 6. Ordinato, tiene a bada Abraham per lunghi tratti di gara

Vasquez: 6.5. Attento come sempre, bravo anche in fase di impostazione

Martin: 6. Ottimo lavoro in fase di raddoppio sugli esterni. Spinge meno del solito.

Thorsby: 6. Prova sufficiente, aiuta in fase difensiva e riparte sempre con ordine.

Frendrup: 6.5 Corsa e recuperi, solida prestazione. Prova anche qualche sortita offensiva

Badelj: 6.5. Detta i tempi con il consueto ordine. Aiuta anche in fase difensiva, sempre al posto giusto al momento giusto.

Miretti: 5.5. Si vede poco, tenta il gol della domenica ma senza successo. Dal 80' Vitinha: sv.

Zanoli: 6. Grande prova del laterale che dà respiro ai suoi con le sue consuete sgasate. Dal 90' Norton-Cuffy: sv.

Pinamonti: 5.5. Troppo isolato, costretto a fare la guerra con i centrali del Milan. Fatica parecchio

Andrea Pinamonti nel momento del gol al Bologna (ph. Image Sport)

