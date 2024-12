Ha del clamoroso quanto accaduto in casa PSG quest'oggi. La notizia è stata lanciata dai colleghi di RMC Sport, e arriva come un fulmine a ciel sereno. Il calciatore in questione è un obiettivo ormai palese della Juventus, che lo ha messo nel mirino da tempo e ora Giuntoli può tentare l'affondo a poche settimane dall'inizio del mercato di gennaio.

Non è un mistero che la Juventus siam alla caccia di un difensore centrale di esperienza internazionale per ovviare alla rottura del legamento crociato occorsa a Gleison Bremer che ha fatto concludere la stagione anzitempo al forte centrale brasiliano. Ecco che ora il rinforzo potrebbe arrivare proprio dal PSG.

PSG: Luis Enrique mette Skriniar fuori rosa

Milan Skriniar è stato messo fuori rosa dal PSG e la notizia è di questa mattina. L'allenatore spagnolo avrebbe deciso di mettere fuori rosa il calciatore per “forzarlo” a cambiare squadra a gennaio. Il calciatore era già finito ultimo nelle gerarchie del mister da tempo, ma è di oggi la notizia clamorosa di come sia finito fuori rosa.

Adesso la Juventus potrebbe tentare veramente l'affondo e le circostanze sarebbero propizie per un trasferimento che sarebbe stato veramente impensabile sino a pochi mesi fa. Un calciatore della caratura di Milan Skriniar sarebbe un tassello importante per la difesa bianconera.

Milan Skriniar (ph. Depositphotos)

Skriniar alla Juventus non è più utopia

Milan Skriniar alla Juventus, un trasferimento che sembrava utopia sino a pochi mesi fa. Vedere il forte ex capitano dell'Inter sembrava impossibile ma si sa, nel calcio tutto cambia in fretta e i tifosi bianconeri sono ormai abituati a vedere l'impossibile diventare reale, basti pensare ai trasferimenti di Higuaìn e Cristiano Ronaldo.

In un solo colpo i bianconeri dal PSG prenderebbero un rinforzo importante e risolverebbero il problema dell'assenza di Bremer ma allo stesso tempo si assicurerebbero una coppia di centrali di livello top in europa per quando tornerà il brasiliano. Pensare ad una coppia Skriniar Bremer con in rosa anche difensori come Kalulu, Gatti e Danilo può far sicuramente sognare i tifosi della Vecchia Signora. Giuntoli ora fa sul serio.

