La Juventus di Thiago Motta ha vissuto ieri sera una notte magica nel segno di Dusan Vlahovic, e non avrebbe potuto essere altrimenti. Le reti del bomber serbo e di McKennie mettono ko il Manchester City di Guardiola, in palese difficoltà nell'ultimo periodo.

Decimo gol stagionale per il numero 9 della Juventus, quarto in Champions League dopo la doppietta al Lipsia e il gol dal dischetto contro il Lille. Spesso criticato, anche pesantemente, ma lui continua imperterrito a segnare e il suo 2024 è da record.

Può non piacere come prototipo di giocatore, il che è soggettivo, poi però ci sono i numeri e quelli sono inconfutabili e dicono che nessuno ha fatto meglio di Vlahovic nel 2024.

Vlahovic, nessuno come lui: la statistica

Infatti con il gol di ieri Vlahovic raggiunge un altro record. Il classe 2000 ex Fiorentina è il giocatore di Serie A che ha segnato di più in tutte le competizioni in tutto il 2024. Sono infatti 22 le reti per lui nell'intero anno solare.

I numeri sono chiari: nessuno ha segnato più di lui e questi sono dati inconfutabili. Il tutto considerando che la Juventus non ha ancora raggiunto il suo apice. Le reti realizzate inoltre sono state anche dal peso specifico non indifferente: gol a San Siro contro l'Inter, rete ieri al Manchester City, doppietta al Lipsia valsa la vittoria. Insomma nei momenti chiave, quando serve Vlahovic risponde presente.

Jhon Lucumì e Dusan Vlahovic (ph. Image Sport)

Venezia avvisato

Dopo questo incredibile successo contro gli uomini di Guardiola i bianconeri possono aver trovato lo slancio giusto per i prossimi impegni. Nel weekend arriverà il Venezia di Di Francesco allo Stadium e Vlahovic vorrà migliorare ulteriormente i suoi numeri da record. I lagunari sono avvisati.

