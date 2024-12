L'Inter ha avuto l'occasione di arrivare alla certezza matematica del passaggio agli ottavi di Champions League, ma non è riuscita ne a vincere ne a pareggiare, rimediando un'inattesa sconfitta con un goal del Leverkusen arrivato nei minuti finali della partita. E' chiaro che portare a casa un risultato positivo contro i campioni di Germania non era scontato, anche perché proprio questi hanno appena eliminato il Bayern Monaco dalla Coppa di Germania. Quello che fa storcere il naso è però la modalità in cui è arrivato il risultato, con i nerazzurri che, a detta di molti, hanno fin da subito giocato per il pareggio piuttosto che per la vittoria.

Inter, l'inatteso ko col Leverkusen

Il goal di Mukiele, che ha deciso la partita, è solamente il primo goal concesso dall'Inter in Europa fino ad ora. Questo testimonia quanto bene abbiano fatto gli uomini di Inzaghi, che fino alla vigilia della gara col Leverkusen erano secondi in classifica. I nerazzurri sono però scivolati al quarto posto, nulla di irrisolvibile, anche se riuscire ad ipotecare il passaggio al turno successivo non sarebbe stato per niente male, e avrebbe consentito di lavorare più serenamente per le prossime importanti sfide di campionato, dove bisogna cercare di rimanere in scia a Napoli e Atalanta e difendersi da Fiorentina e Lazio.

Inter

In campionato c'è la Lazio

Proprio in campionato L'Inter dovrà ripartire. C'è in programma una gara interessantissima all'Olimpico, in casa della sorprendente Lazio di Baroni, reduce da due vittorie consecutive contro il Napoli di Conte, una in Coppa Italia e una in campionato. Proprio l'ultima vittoria in campionato ha permesso ai biancocelesti di mettersi a pari punti con i nerazzurri, che hanno quindi adesso il dovere di tornare a vincere, cosa tutt'altro che scontata, in quanto la squadra di Baroni si sta dimostrando capace di mettere in difficoltà anche squadre ben attrezzate e all'apparenza superiori.

I tifosi si aspettano una reazione dopo la sconfitta europea, e sicuramente anche mister Inzaghi non vorrà fare brutta figura nel suo ex stadio, dinanzi a quelli che sono stati i suoi tifosi nel corso della bella e lunga avventura con la Lazio, ma per battere gli aquilotti servirà una gara di grande attenzione e soprattutto di gruppo.

