Ha dell'incredibile quello che sta succedendo in queste ore per la trattativa fra il PSG e la Juventus per l'arrivo dell'attaccante Randal Kolo Muani a Torino.

Nelle ultime ore sembra esserci stato un intoppo che ha frenato bruscamente un affare che praticamente era già chiuso, con i tifosi di ambedue le squadre che attendono solo il comunicato ufficiale del passaggio del giocatore.

Kolo Muani-Juventus, che cosa è successo?

Stando alle ultime indiscrezioni, il PSG si sarebbe accorto solo adesso di aver terminato gli slot per i prestiti ad altre squadre. Tradotto, il club parigino non può più permettersi di cedere temporaneamente altri calciatori.

Difatti, ad oggi la squadra francese avrebbe già sei giocatori in prestito, il limite massimo secondo il regolamento FIFA per questa sessione di calciomercato.

Le parole di Motta su Kolo Muani

Nella giornata di ieri erano trapelate delle foto che raffiguravano l'attaccate francese atterrato all'aeroporto di Torino, ma da quel momento nessuna foto o ufficialità da parte delle due società. Il nulla.

A riguardo oggi aveva parlato anche l'allenatore dei bianconeri Thiago Motta, che si era detto entusiasta dell'arrivo dell'ex Eintracht Francoforte, ma allo stesso tempo aveva espresso qualche perplessità sulla parte burocratica dell'affare. Le sue parole:

Sono contento del suo arrivo, è un giocatore interessante per noi. Al momento stiamo aspettando il completamento di alcune pratiche burocratiche legate al trasferimento. Se tutto andrà bene, domani sarà con il gruppo, altrimenti dovremo attendere ancora

