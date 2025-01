Vessicchio: "Per ripulire il calcio italiano bisogna eliminare la non iscrivibile" (VIDEO)

Il giornalista sportivo e tifoso della Juventus, Sergio Vessicchio, in un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube ha attaccato nuovamente l'Inter.

“La non iscrivibile, la non punita continua a non fare mercato perché non può farlo, se non in uscita ma anche in uscita ha grandi difficoltà perché i giocatori sono vecchi e logori, non ci sono giocatori di prospettiva ma non ci sono neanche giocatori che hanno una valutazione ampia, sono loro che gonfiano ste valutazioni per il solito gioco che sono abituati a fare. Una squadra che ha sul capo una spada di Damocle di molte vicende, soprattutto nell'ultimo anno si è verificato di tutto e di più in questa squadra. La situazione non è molto bella, non è fluida e lineare, continuano a giocare a nascondino rispetto ai reati e agli illeciti di cui sono protagonisti”.