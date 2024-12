Roma-Sampdoria, Ranieri: "Ho visto determinazione e senso di appartenenza. Sono soddisfatto"

E' un Claudio Ranieri tutto sommato soddisfatto, quello che si è presentato ai microfoni dopo la roboante vittoria contro la Sampdoria che vale l'accesso ai quarti finale di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico della Roma ha analizzato così la prova dei suoi ma non solo:

“Non stiamo attraversando un buon periodo altrimenti non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo la sconfitta di Como e devo dire che i ragazzi hanno risposto con determinazione e senso di appartenenza. Sono contento di questo. Di positivo c'è il modo in cui i ragazzi si sono approcciati nei miei confronti fin dal primo giorno in cui sono arrivato, di negativo c'è proprio la gara di domenica. Anche contro il Napoli non è andata come speravamo, ma la prestazione lasciava ben sperare. Domenica non è stato così”