Clamoroso a Lecce: giocatore giallorosso fermato dalla polizia

Quella che doveva essere una tranquilla serata di celebrazione per il Natale si è trasformata presto in un episodio quasi da film, culminato con l'intervento delle forze dell’ordine e il presunto fermo di un giocatore del Lecce.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato da PianetaLecce, il protagonista dell’accaduto sarebbe Andy Pelmard, terzino francese della squadra.

Le prime ricostruzioni indicano che, dopo la serata tenutasi al famoso locale cittadino “300mila”, il calciatore avrebbe avuto un comportamento imprudente alla guida della sua auto.

Pelmard, infatti, avrebbe sfrecciato ad alta velocità nelle strade circostanti il locale, compiendo più giri nella stessa area per poi entrare in un'area pedonale.

Notata la pericolosità della situazione, la Polizia è intervenuta prontamente. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo nei pressi della piazza centrale della città.

L'arrivo in Questura

Pelmard è stato quindi accompagnato in Questura per chiarire i fatti, e sul posto sono giunti anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e il team manager, Claudio Vino. Da quel che si apprende in attesa di ulteriori aggiornamenti, il calciatore è stato rilasciato ma la sua patente ritirata.