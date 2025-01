Il mercato di riparazione in casa Catania, dopo la sconfitta di Benevento che sembra aver tagliato le gambe ai rossazzurri per la rincorsa al primo posto, comincia a vedere l'aumento di giri del motore.

Il primo movimento è in uscita ed era già nell'aria da diverso tempo, anche per via delle contestazioni da parte dei tifosi. Si tratta del portiere lituano Marius Adamonis giunto la scorsa estate in rossazzurro dal Perugia e dimostratosi poco sicuro nelle 11 occasioni in cui il tecnico Mimmo Toscano lo ha schierato come titolare.

Adamonis ceduto al Sudtirol

L'annuncio della società

Ad annunciare l'ufficialità del trasferimento al Sudtirol allenato da Fabrizio Castori, che lo ha già allenato a Salerno, è lo stesso sito internet della società rossazzurra, che ha scritto: “Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis alla società FC Südtirol, con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni”.

Adesso Farroni titolare, ma Butano...

Il prestito quindi durerà fino al 30 giugno 2025 con obbligo di riscatto in caso di raggiunta salvezza da parte del club altoatesino. Adesso il club rossazzurro si affiderà in tutto e per tutto all'esperienza di Alessandro Farroni, nuovo arrivato da svincolato che ovvierà nel migliore dei modi all'infortunio di Klaus Bethers, che nei avrà per mesi, e alla freschezza del giovane Alessandro Butano, che nel match vittorioso contro il Sorrento ha dimostrato di essere pronto per giocare da titolare ogni qualvolta ci sarà la necessità di un suo impiego.

Farroni in ogni caso nella sfida contro i sanniti ha mostrato qualche incertezza soltanto in occasione del terzo gol, ma sarà un profilo di grande valore per le prossime gare nei quali i rossazzurri dovranno vendere cara la pelle per non incappare anche quest'anno in una stagione anonima. Adesso vedremo quali saranno i prossimo movimenti in entrata e in uscita.

Intanto dal club rossazzurro va via anche un altro portiere. Si tratta del giovane Domiziano Tirelli, come riporta la nota del club rossazzurro: “Catania Football Club comunica di aver definito con il Siena F.C. la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domiziano Tirelli.Successivamente, il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2006 è stato ceduto fino al termine della stagione corrente alla società U.S. Livorno 1915".

