Verso il derby Torino-Juventus: resta il dubbio Vlahovic. Nodo rinnovo per il serbo

La Juventus si avvia verso il derby della Mole. Thiago Motta ha solo un rebus da risolvere: Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo continua ad allenarsi con un programma personalizzato proprio come Francisco Conceicao ed entrambi restano in dubbio per il derby di sabato 11 gennaio contro il Torino, un match molto atteso da entrambe le squadre.

Calciomercato Juventus, il punto su Vlahovic

Il contratto del giocatore bianconero Vlahovic scadrà a giugno del 2026, ecco perché le prossime settimane saranno decisive per evitare il rischio del club di perderlo a cifre ridotte.

Dusan Vlahovic (ph. Image Sport)

Certo è che pesano tanto i circa 12 milioni di stipendio che percepisce il servo, una cifra che ai vertici della Continassa non intendono prendere in considerazione per un eventuale prolungamento.

Per il momento ci sono stati dei contatti tra il dt Cristiano Giuntoli e gli agenti di Vlahovic, ma il clou delle trattative sarà a fine mercato.

Juventus e il futuro di Vlahovic

In questa sessione invernale di calciomercato, la dirigenza bianconera si siederebbe intorno a un tavolo a discuterne le varie offerte su Vlahovic.

Resta cosi il dubbio sul futuro del classe 2000 e anche i tifosi si dividono: c'è chi lo critica per i tanti gol sbagliati, ma anche chi lo difende perché alla fine è pur sempre il bomber della Juventus.

Thiago Motta comincia a pensare alle eventuali alternative in vista della gara contro il Torino, considerando che mancherà pure Locatelli per squalifica oltre ai soliti lungodegenti Milik, Cabal e Bremer, più il 'quasi' ex Danilo.

Koopmeiners può essere abbassato in mediana al fianco di Thuram, sulla trequarti giocherebbero Weah, Yildiz e Mbangula con Nico Gonzalez riferimento mobile là davanti.

Probabili formazioni Torino-Juventus

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan/Coco, Masina; Lazaro/Pedersen, Vlasic, Linetty, Ilic/Gineitis, Sosa/Lazaro; Adams, Karamoh/Sanabria

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie/Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao/Nico Gonzalez, Nico Gonzalez/Yildiz, Yildiz/Mbangula; Vlahovic

