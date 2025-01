Dopo la netta e rinfrancante vittoria in casa contro il Sorrento, per il Catania è tempo di riprendere la sua marcia in campionato e il primo test alla ripresa dopo le vacanze natalizie sarà molto probante. I rossazzurri andranno infatti a fare visita alla capolista Benevento, in un match che rappresenta sicuramente un crocevia importante per il torneo degli etnei.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

L'allenatore Mimmo Toscano lo sa benissimo, anche se l'obiettivo principale è migliorare la classifica attuale, ancora deficitaria dato l'organico che ha a disposizione l'allenatore calabrese.

La classifica attuale non piace, Guglielmotti è disponibile

Il primo posto non è l'obiettivo di domani. A noi non piace, l'ho detto già prima della sosta, la classifica che abbiamo. Ne a noi, nè alla squadra, nè alla gente e nè ai tifosi e la vogliamo migliorare. Abbiamo finito l'anno bene, abbiamo iniziato il girone di ritorno bene, sta ritrovando più lucidità, serenità e sicurezza la squadra e questo è l'obiettivo da portare avanti nel girone di ritorno. Ci sono tante partite nel girone di ritorno e stiamo lavorando insistendo su quello che ci può portare a migliorare la nostra classifica. Per quanto riguarda l'atteggiamento noi abbiamo la nostra identità. Non dobbiamo snaturarci, affrontiamo una squadra che è prima in classifica e sta dimostrando di avere dei numeri importanti, ma non per questo dobbiamo snaturarci. Ogni squadra ha i suoi pregi e difetti e dobbiamo essere bravi a esaltare i difetti che ha ogni avversario ed esaltare i nostri pregi. Se la gara la dobbiamo affrontare domani questa partita la affrontiamo domani. Il mercato è un po' un problema per tutti, per le voci di nomi e di trattative. Noi dobbiamo essere concentrati e guardare la partita di domani e continuare come abbiano finito l'anno e iniziato il girone di ritorno. Con quella concentrazione, fermezza e autorevolezza. Nella partita col Sorrento nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, ma siamo rimasti in partita e l'abbiamo sbloccata. Ci saranno delle partite dove ci saranno più difficoltà e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarle come abbiamo fatto col Sorrento. Infortunati ci sono Luperini, Sturaro, Bethers e Di Gennaro. Gugliemotti è disponibile.

Rinnovata fiducia, ecco le priorità sul mercato

C'è rinnovata fiducia per il risultato e per la prestazione e dobbiamo cavalcarla, così come la positività trasmessa dalla gente, perché ci ha accompagnati nonostante la variabile del portiere giovanissimo, che hanno aiutato in maniera incredibile e indirettamente è stata aiutata tutta la squadra a fare qualcosa in più. Questo senso di responsabilità deve accompagnarci per tutto il giorne di ritorno. Bisogna cavalcare quest'aura positiva di entusiasmo per una partita impegnativa come quella di domani. Per i giocatori fuori lista sono state fatte delle scelte a inizio stagione e bisogna essere coerenti e andare avanti per quelle che sono le nostre idee. La disponibilità di Rapisarda è sempre aperta, ogni qual volta c'è bisogno numericamente di un calciatore è presente. Per questo devo ringraziare tutti quelli che ho chiamato in causa ogni volta che c'era una difficoltà numerica. Noi dobbiamo concentrarci sul campo, del mercato si occuperanno il direttore e la società, su quello che bisogna cambiare e migliorare. Quindi noi sul pezzo perché domani c'è una partita importante. Popovic è in uscita. Ho detto che abbiamo le idee ben chiare. Le priorità sono il portiere, perché Bethers ne avrà per tanto tempo e Di Gennaro anche, quindi numericamente per caratteristiche bisogna intervenire per questi reparti. Nel reparto avanzato si potrebbe fare qualcosa nel momento in cui si presenta un'opportunità. Tanto per farlo non si fa niente e se c'è una possibilità che si possa migliorare ciò che si è fatto fino a oggi bene. Al direttore Faggiano auguriamo di riprendersi presto perché sta in una situazione delicata per la quale sta lottando per uscirne il prima possibile. C'è sinergia in società. Il mercato è lungo, bisogna vedere le opportunità che si presenteranno. Si lavorerà per migliorare quello che abbiano in organico.

Il Benevento sollecita tanto

Il Benevento è una squadra che sollecita tanto, dal punto di vista dei movimenti e delle qualitò individuali. Quindi la concentrazione e l'attenzione devono essere di un livello alto. Come abbiamo fatto all'andata, dove abbiamo fatto una partita di grande livello, attenti, intensi e determinati. Abbiamo messo in grossa difficoltà per 60 minuti il Benevento. Poi è uscita fuori la loro qualità, ma noi con grande spirito e senso di appartenenza abbiamo portato a casa una vittoria importante. E' quella la partita che bisogna fare domani. Carpani garantisce grande dinamicità, dà grande equilibrio, magari nella fase degli ultimi 16 metri ha meno qualità di Guglielmotti o Raimo, ma per quanto riguarda l'equilibrio della squadra è uno che apporta le giuste mancanze che può avere in altri ruoli. Farroni l'ho avuto a Reggio Calabria ed è un ragazzo straordinario, sarà della partita domani, è pronto per scendere in campo e sono convinto che farà una grande prestazione. Castellini lo sto vedendo in crescita e dopo l'infortunio si è messo sotto a lavorare. La sta vivendo bene, sa che il suo rendimento può crescere per le potenzialità che ha. Gli ho detto che lo stimolerò parecchio perché vorrei vederlo più determinante perché può fare molto di più, per la propensione offensiva, per la costruzione e per i duelli e ci lavorerò tanto affinché Castellini possa diventare un calciatore importante. D'Andrea può essere una spalla per Inglese. Nelle condizioni migliori e stando bene si può integrare bene con Inglese. Oggi secondo me ancora non ha espresso le sue potenzialità, ma è stato due mesi fermo all'inizio della stagione, poi ha faticato a prendere la condizione, è entrato in un momento non positivo della squadra e ne ha subìto anche le conseguenze. Ma adesso sta crescendo ed è disponibile per domani.

