Vessicchio: "I capi della Curva hanno chiesto il rito abbreviato. L'Inter andrebbe punita..."

Il giornalista sportivo e tifoso della Juventus, Sergio Vessicchio, sul proprio canale YouTube è tornato a parlare della vicenda curve anche a margine delle parole di qualche giorno fa di Javier Zanetti sui rapporti con i capi della curva interista.

Javier Zanetti

Vessicchio, le sue parole sulla questione Curve

“Non facciamo calare l'attenzione sulle inchieste che riguardano la non iscrivibile che rappresenta una piaga sociale, un'abusivismo sportivo e non solo ma anche giuridico del calcio italiano. Sull'inchiesta doppia curva ci sono delle novità tecniche, hanno scelto di essere processati con rito abbreviato i vertici delle curve di San Siro, ossia Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord interista e Luca Lucci per la Sud milanista, arrestati il 30 settembre scorso. L'inchiesta ha messo in luce i business illeciti, l'accusa per delinquere per gli interisti”.

“Nel direttivo della Curva Nord c'era la ndrangheta. Loro adesso hanno chiesto il rito abbreviato. Io credo che questi qua andrebbero puniti dal punto di vista sportivo. Perché dal punto di vista sportivo non vengono puniti? Perché la Procura Federale non li punisce? Non vengono puniti perché nelle istituzioni c'è qualcuno che li tifa? Siamo difronte ad una situazione davvero drammatica, siamo vicini ad un processo per quanto riguarda i capi delle curve”.

Vessicchio, le sue parole su Zanetti e sulla Procura Federale

“La questione di Zanetti è stata molto grave. Zanetti non ha negato, ha detto mi chiesero di intercedere con l'Inter, ma scherziamo? Hanno fatto uscire molto poco rispetto alle reali situazioni che ci sono, è davvero molto poco. Zanetti ha ammesso i rapporti che non si devono avere con gli ultras e poi si rivelano da anni ndranghetisti. Si parla di favoreggiamento, altro che parte lesa. Non ha negato il fatto di Andrea Beretta e Marco Ferdico, ai tempi capi ultras della Curva Nord”.

“Noi stiamo ancora aspettando che la Commissione anti mafia convochi Marotta e il presidente del Milan. E' chiaro che il presidente del Milan nella Commissione anti mafia centra e non centra, i rapporti con la mafia e la ndrangheta li ha soltanto l'Inter. E' chiaro che la Commissione anti mafia non convochi Marotta, come fa a non convocarlo con fatti così evidenti. Questi sono fatti gravi, fatti per cui la Procura Federale sta ferma e zitta, perciò doveva cambiare il Governo della Federcalcio, Gravina doveva andare via e sarà rieletto per questo motivo. Lotito e De Laurentiis che sono gli oppositori principali di questa Marotta League, purtroppo la Juventus è complice perché si siede al tavolo dei delinquenti. Tutto andrebbe chiarito, hanno scelto la strada del rito abbreviato perché credo non sentiranno testimoni. Oggi i testimoni sono i dirigenti, i calciatori e l'allenatore della non iscrivibile che potrebbero diventare imputati”.