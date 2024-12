La stagione del Milan non sta rispettando le attese di inizio anno. Gli uomini di Fonseca sono all'ottavo posto con 26 punti e una gara da recuperare contro il Bologna di Italiano. Nella difficoltà generale si sono palesate alcune lacune: una di queste è la mancanza di peso offensivo, visti i pochi gol realizzati da Morata ed Abraham. Per questo il mercato di gennaio potrebbe arrivare in aiuto.

Infatti i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per un top player, lo riporta Gianluca Di Marzio.

Milan, sondaggio per un top player: i dettagli

Infatti si legge che il Milan ha fatto un sondaggio per Randal Kolo Muani del PSG. I meneghini sono alla ricerca di un attaccante per gennaio, in quest‘ ottica piace appunto l'attaccante francese classe 1998, di proprietà del PSG.

I rossoneri avrebbero chiesto un prestito ai parigini ma le condizioni sarebbero complesse: l'attaccante ha un ingaggio molto oneroso e il club francese non sembra intenzionato a dividerlo. Il PSG pagò il calciatore 95 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte, ma ora è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique.

Kolo Muani

Kolo Muani-Milan, la situazione

Il Milan avrebbe chiesto il calciatore in prestito. L'attaccante dovrebbe essere ceduto nel mercato di gennaio, ma lo stipendio del classe 1998 è alto. Infatti per i prossimi sei mesi sarebbe di circa 4 milioni di euro. Non soltanto il Milan sarebbe interessato a Kolo Muani, infatti si legge che anche la Juventus ha fatto un sondaggio negli ultimi giorni. Anche dall'estero sono però arrivati apprezzamenti al giocatore, da parte del Bayern Monaco e di alcuni club di Premier League.

