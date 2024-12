Il reale impatto di Balotelli al Genoa

Doveva essere il colpo dell'anno, doveva essere “datemi la Serie A, così la spacco, in A ci giocano un sacco di pippe” come dichiarato dallo stesso Balotelli a Tvplay dal suo amico Damiano Er Faina, primo sponsor dell'ex City.

Invece è stata un'esperienza a dir poco tiepida; infatti, come riporta Cronache di Spogliatoio, nel contratto di Balotelli è presente una clausola (esercitabile sia dal giocatore sia dal Genoa) che consentirebbe al giocatore di liberarsi dai rossoblù entro il 31 dicembre.

Vedendo l'utilizzo di Balotelli da parte di Vieira e la mancanza di incisività da parte dello stesso centravanti, autore di 0 gol e 0 assist in 6 presenze da subentrato per 56 minuti complessivi, viene logico pensare che forse Balotelli non era il giocatore migliore per rinforzare l'attacco rossoblù.

Infatti ad oggi l'unico apporto effettivo che Balotelli ha dato al grifone è stato a livello di marketing: sui social i post dell'annuncio fecero numeri da capogiro e sotto l'albero di Natale sono stati molti i tifosi rossoblù a trovare una maglietta di Supermario.

Tuttavia per salvarsi in Serie A non basta il marketing, servono i punti: la prima Serie del campionato professionistico del nostro paese non è la Kings League, dove per giocare basta essere un ex calciatore qualsiasi amato dal popolo.

Che futuro si prospetta per Supermario? Ecco gli scenari possibili

Come precedentemente scritto il divorzio fra Balotelli ed il Genoa sembra sempre più probabile: la scommessa è stata persa e Mario non ha avuto l'impatto sulla squadra che la vecchia società rossoblù si augurava.

Tuttavia a volere il divorzio in primis potrebbe essere proprio lo stesso Balotelli, che al momento avrebbe due ipotesi concrete: unirsi ai messicani del Cruz Azul (che offrono al giocatore ben 2 milioni di euro annui) oppure unirsi alla ormai sempre più celebre “lega degli ex calciatori”: la Kings League.

Balotelli è sempre stato caratterizzato dalla sua estrema competitività e proprio per questo motivo, nonostante ci sia la concreta possibilità, sembra difficile una sua adesione alla Kings League: un campionato di calcio a 7 creato da influencer che si credono Maradona dove il giocatore più forte è si Francesco Totti, ma a 48 anni suonati.

Più realizzabile invece la pista messicana che conduce al Cruz Azul: i messicani offrono molti soldi al giocatore e Mario ha sempre dichiarato di essere affascinato dai campionati sudamericani, anche se nel concreto ha sempre citato il campionato brasiliano e quello argentino.

Sarà curioso interrogarsi su dove si potrà vedere Balotelli nel 2025, ma più passa il tempo e più diminuiscono le possibilità di vederlo in rossoblù.