Reda Belahyane, talento emergente dell'Hellas Verona, è diventato uno dei nomi più seguiti sul mercato. Oltre a Milan e Inter, anche la Lazio si è inserita nella contesa per assicurarsi il centrocampista. Le ultime indiscrezioni riportate da La Repubblica suggeriscono che la società biancoceleste avrebbe fatto passi concreti, con incontri frequenti tra le parti per discutere un possibile trasferimento.

Reda Belahyane (ph. Image Sport)

Lazio in pole position?

Nonostante l'interesse dei due club milanesi, sembrerebbe che la Lazio, guidata da Marco Baroni, abbia già trovato un’intesa preliminare con l'Hellas Verona per il trasferimento del giocatore. Belahyane, dotato di grande visione di gioco e capacità di inserimento, rappresenterebbe un tassello fondamentale per il progetto tecnico della Lazio, che punta a rinforzare il centrocampo con giovani di prospettiva.

Le mosse di Milan e Inter



Milan e Inter non sarebbero però intenzionate a mollare facilmente. Entrambe le squadre vedono in Belahyane un rinforzo ideale per aggiungere freschezza e dinamicità alla mediana. Tuttavia, il possibile accordo tra Lazio e Verona potrebbe costringere i due club lombardi a virare su altri obiettivi, a meno di rilanci significativi.

Riepilogo breve

Reda Belahyane sembra avviato verso la Lazio, con Marco Baroni pronto ad accoglierlo. L’interesse di Milan e Inter resta vivo, ma la squadra capitolina potrebbe aver anticipato la concorrenza con mosse più rapide ed efficaci.

Commento personale

La corsa a Belahyane mostra come i giovani talenti siano sempre più ambiti nel panorama italiano. La Lazio sta dimostrando di saper agire con decisione, ma Milan e Inter potrebbero ancora sorprendere con un’offerta dell’ultimo minuto. Una trattativa che si prospetta interessante fino alla conclusione del mercato.