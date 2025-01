In seguito ad una prima parte di stagione che non ha rispecchiato appieno le aspettative del club, il Torino deve adesso puntare sul mercato per invertire la rotta in campionato e tornare nella parte sinistra della classifica.

Seppur le primissime giornate avevano visto i granata in cima alla classifica, dopo l'infortunio del bomber Zapata la squadra di Vanoli è vorticosamente scesa sino alla 11esima posizione; difatti il Torino dovrà intervenire a gennaio per sostituirlo, ma non solo.

Torino, occhi su Casadei del Chelsea

Per mantenere una linea verde di giovani calciatori in rosa, e anche per alzare il livello di un centrocampo decisamente troppo sulle spalle di Ricci, il Torino sta pensando di acquistare l'ex Inter Cesare Casadei.

Il calciatore italiano nelle scorse settimane era stato accostato anche al Monza, ma adesso sono i granata il team che sembra essere in pole position per un suo possibile acquisto.

La distanza fra offerta e valutazione del calciatore

Secondo le ultime indiscrezioni, il Torino ha fatto una offerta al Chelsea di 12 milioni per Casadei. Dal canto suo la squadra londinese, che aveva prelevato il talento italiano dall'Inter per 15 milioni, ne chiede almeno 20 con anche un diritto di recompra.

C'è dunque ancora molta distanza fra l'offerta del Toro e la risposta del Chelsea, ma sarà comunque una pista sicuramente da seguire nei prossimi giorni, anche considerando il fatto che Casadei sta trovando poco spazio nella rosa di Maresca e necessiterebbe di minutaggio che il Torino potrà sicuramente offrirgli.

