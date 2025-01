Domani alle 20 andrà in onda la finale di Supercoppa Italiana in Arabia. Si incrociano Inter e Milan in un derby parecchio interessante. Inzaghi per il record di coppe vinte, Conceicao per alzare al cielo il suo primo trofeo con i rossoneri. I nerazzurri hanno battuto nettamente l'Atalanta di Gasperini grazie alla doppietta di Dumfries, mentre il diavolo si è messo alle spalle la Juventus di Motta dopo aver ribaltato l'iniziale vantaggio bianconero.

Milan, Leao in gruppo: buone sensazioni per la finale

Una delle notizie importanti in casa Milan è certamente la presenza di Leao nell'allenamento con il resto della squadra, a cui il portoghese ha preso parte dopo l'attivazione muscolare. C'è ottimismo in merito alla sua presenza in vista della finale-derby di domani, anche se bisogna ancora seguire le evoluzioni.

Rafael Leao

Assente dell'ultima ora per i rossoneri, di chi si tratta

Altra notizia, meno positiva, è quella legata a Matteo Gabbia, che non ha preso parte all'allenamento odierno per via di un'influenza. Contrariamente a quanto detto per Leao, dunque, la sua presenza sembra seriamente in dubbio.

Matteo Gabbia (ph. Image Sport)

La partita di domani potrebbe ribaltare le sorti della stagione dei rossoneri, fin qui molto travagliata, e mandare un messaggio anche per il campionato. Potrà sicuramente aiutare l'entusiasmo e la freschezza del nuovo mister.

